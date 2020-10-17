Минобороны Азербайджана опубликовало видео уничтожения армянского ЗРК С-300



Баку, 17 октября. Минобороны Азербайджана опубликовало на своем сайте видео уничтожение зенитного ракетного комплекса С-300, принадлежавшего ВС Армении. При этом в министерстве не уточнили, где именно и когда был уничтожен ЗРК.

Ранее в азербайджанском военном ведомстве демонстрировали кадры пустынных улиц, якобы снятые в населенном пункте Гадрут в Нагорном Карабахе. Публикации этого ролика предшествовало заявление президента Азербайджана Ильхам Алиев о том, что Гадрут «освобожден» от Армении. В Ереване и Нагорно-Карабахской республике в это опровергли.

Напомним, обстановка в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Позже Баку и Ереван договорились о перемирии и обмене пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Перемирие начало действовать с полудня 10 октября, но вскоре стороны стали обвинять друг друга в возобновлении боевых действий.