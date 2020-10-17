Сатановский объяснил, почему РФ должна пойти на жесткие меры против Украины

Москва, 17 октября. Россия должна пойти на жесткие меры против Украины, поскольку Киев не перестанет «кусать» Москву и искать себе по миру «хозяев». Такое объяснение дал в интервью изданию «Украина.ру» военно-политический эксперт, востоковед Евгений Сатановский.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно нанес визит в Великобританию и Турцию, а также встретился с польским президентом Анджеем Дудой.

Сатановский считает, что подобные «похождения» Зеленского и украинского руководства свидетельствуют лишь о том, что Киев в очередной раз ищет себе «по миру хозяев». По мнению эксперта, Украине нужны союзники для дальнейшего противостояния с Россией.

Политолог уверен, что активность Украины закончится лишь тогда, когда Москва пойдет на реализацию жестких мер против Киева. Он заметил, что России рано или поздно все равно придется «добить» тех, кто ее кусает.

«Я довольно часто повторяю фразу, которую в свое время придумал, чтобы вежливыми словами говорить, что думаю. Тут либо тычинка вдребезги, либо пестик пополам. Никаких других вариантов не бывает. Вся наша история — это войны, войны, войны», — заявил Сатановский.

Политический эксперт также заверил, что Россия обладает всеми необходимыми видами вооружения, чтобы «закончить существование Соединенных Штатов Америки».

Ранее Сатановский заявил, что Турция не рискнет начать войну с Россией, несмотря на имеющуюся между странами напряженность. Эксперт связал боязнь боевых действий с историей: в ходе русско-турецких войн государство потеряло значительную часть своих территорий.