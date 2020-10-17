Курьер украл икону из московского храма

Москва, 17 октября. Курьер украл икону Божией Матери «Помощница в родах» из храма в центре столицы, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В полицию поступило сообщение о краже иконы из храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках. Как рассказала смотрительница в церковной лавке, около 16.00 она обратила внимание на неизвестного ей гражданина, который сидел в храме, потом стал перемещаться по храму», — рассказал источник.

Позже женщина обнаружила пропажу иконы и попыталась остановить вора. Тот толкнул смотрительницу и убежал. Ущерб оценили в 30 тысяч рублей.

Вечером вор был задержан. Выяснилось, что он работает курьером в одной из популярных служб доставок. Похищенное было изъято. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье курьер доставки вел некорректную переписку с 11-летней девочкой. Неприличный диалог начался после того, как мужчина доставил пострадавшей бургер.