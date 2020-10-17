В Совфеде назвали условие улучшения отношений РФ и Европы

Москва, 17 октября. Отношения РФ и Евросоюза, значительно ухудшившиеся после последних санкций из-за Алексея Навального, могут наладиться при условии, если ЕС перестанет относиться к российской стороне враждебно. Таким мнением поделился член Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с телеканалом «360».

Эксперт считает Россию в равной степени и европейской страной, и азиатской. Вектор развития РФ, по словам политика, направлен и на запад, и на восток, поэтому все стороны света должны воспринимать Россию союзником, а не врагом.

«Главное, чтобы наши партнеры видели в нас не врагов, а партнеров. И отбросили стандарты о том, что Россия враг европейских стран. Они должны видеть в нас партнеров», — отметил Джабаров.

Также политик уверен, что Евросоюзу совершенно невыгодно портить отношения с Россией.

«Мы зависим друг от друга. Евро от нас, мы от Европы. Нам не обойтись друг без друга. Никакой стены между Россией и Европой выстроено быть не должно», — уверен он.

Кроме того, Джабаров прокомментировал последние санкции Германии против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, выразив надежду, что Берлин пошел на это исключительно из-за давления Вашингтона.

«К сожалению, общая русофобская тенденция возобладала и в Германии. Я надеюсь, что это пройдет», — заключил Джабаров.

Ранее в постпредстве РФ прокомментировали новые санкции, отметив, что при их введении Евросоюз не привел ни одного доказательства по ситуации с Навальным. Также в постпредстве назвали неприемлемым присвоение себе Евросоюзом полномочий ООН в политических целях.