Давид Манукян намекнул на скорую свадьбу с Бузовой

Москва, 17 октября. Видеоблогер и рэпер Давид Манукян намекнул на скорую свадьбу с певицей Ольгой Бузовой. Фанаты заподозрили, что артист иносказательно сообщил об этом у себя в Instagram.

На опубликованной фотографии рэпер обнимается с Бузовой.

«Для кого как, а для меня это не просто 17 октября… Как-нибудь я обязательно поделюсь об этом дне с вами, родные. Оставлю это здесь», — подписал снимок DAVA.

Некоторые пользователи предположили, что в этот день год назад Бузова получила предложение от блогера и теперь пара готовится к свадьбе.

Ольга Бузова и Давид Манукян, более известный как DAVA, состоят в отношениях с августа 2019 года. Недавно Ольга Бузова вспомнила, как начинались ее отношения с блогером. Ольга и Давид познакомились, когда певица снимала клип на песню «Лайкер», там артисты играли влюбленную пару. Поначалу в отношения молодых людей почти никто не верил, все считали, что это ловкий пиар ход. Но вскоре стало понятно, что отношения Ольги и Давида выходят за рамки съемочной площадки. Сама певица признается, что впервые за последние несколько лет, будучи в серьезных отношениях, она по-настоящему чувствует себя счастливой.

Ранее Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России. Певице вручили два сертификата — за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ и как самой влиятельной девушке, имеющей большое количество подписчиков в Instagram. Певица поблагодарила своих подписчиков за искренность и поддержку, назвав их «своей самой большой семьей».