Глава МИД ФРГ отменил визит в Турцию из-за ее действий в Средиземноморье

Берлин, 17 октября. Глава МИД ФРГ Хайко Маас отменил визит в Турцию из-за ее действий в Восточном Средиземноморье. Об этом он сообщил в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Маас подчеркнул, что решил отказаться от поездки из-за отправки Турцией исследовательского судна Oruc Reis на сейсмическую разведку в район греческого морского шельфа.

«Турция серьезно испортила атмосферу доверия, которую мы прежде старательно создавали», — сказал министр.

Напомним, Греция этим летом заключила с Италией и Египтом соглашение о разграничении морских зон. Договоренность подтверждает право греческих островов на морской шельф и исключительную экономическую зону. Но Турция не признала договор и направила Oruc Reis, а также несколько военных кораблей проводить сейсмическую разведку вблизи острова Кастелоризо. Греция в ответ перевела армию в боевую готовность и объявила, что защитит свои суверенные права.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал Европейский союз ввести санкции, если Турция не отступит в Восточном Средиземноморье.