СМИ рассекретили имя убийцы французского учителя

Париж, 17 октября. Убийцей учителя истории в пригороде Парижа оказался 18-летний Абдулах А. Об этом сообщила французская газета Le Figaro со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, преступник был чеченцем, родившимся в Москве в 2002 году. Молодой человек проживал во Франции, однако правоохранительные органы ничего не знали о его радикальных настроениях.

Напомним, вечером 16 октября в пригороде Парижа преступник напал на учителя истории и обезглавил его. Сообщается, что нападавший выкрикивал исламистские лозунги. Прибывшие на место происшествия правоохранители ликвидировали преступника.

Предполагается, что поводом для нападения на учителя могли послужить уроки свободы слова, на которых преподаватель в качестве примера продемонстрировал ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство учителя терактом.