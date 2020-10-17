Мать в Саратове выбросила двоих детей с четвертого этажа

Саратов, 17 октября. Жительница Саратова выкинула из окна четвертого этажа двух своих детей, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Инцидент произошел 17 октября на Новоастраханском шоссе, 60. Прибывшая на место ЧП скорая срочно госпитализировала пострадавших.

Оба ребенка находятся в реанимации, их состояние крайне тяжелое. По словам источника, мать была в неадекватном состоянии, возможно, употребляла антидепрессанты. На психиатрическом учете женщина не состоит.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.