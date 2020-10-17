Роналду заговорил с поклонниками по-русски

Лиссабон, 17 октября. Один из лучших бомбардиров в истории мирового футбола, игрок итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду заговорил с поклонниками на русском языке во время прямого эфира в Instagram.

Футболист заметил, что под его постами появились комментарии российских болельщиков. Он сделал фанатам приятно, обратившись к ним на русском языке.

«На здоровье! Как дела? Хорошо!» — сказал с акцентом Роналду.

Болельщики были счастливы услышать от Криштиану такое приветствие. Вероятно, футболист выучил эти слова, когда был в отношениях с супермоделью Ириной Шейк. Либо он старается ответить взаимностью на любовь своих поклонников, и готов ради этого учить иностранные языки.

Роналду и Шейк встречались с 2010 по 2015 год. Таблоиды писали, что эти отношения «по контракту», как только срок договоренности истек, пара рассталась. Но это не значит, что между спортсменом и моделью не было настоящей романтики. СМИ считают, что португалец по-прежнему любит российскую красавицу.

Роналду стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира, а Шейк получила всемирную известность. Именно благодаря отношениям с португальцем она заключила много выгодных рекламных контрактов.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ювентуса» заразился коронавирусом. Информацию официально подтвердили в Федерации футбола Португалии, отметив, что 35-летний спортсмен чувствует себя хорошо.