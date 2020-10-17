Правительство РФ выделило средства на пенсии уволенным с военной службы

Москва, 17 октября. Правительство РФ выделило средства на выплаты пособий, компенсаций и пенсий гражданам, уволенным с военной и приравненной к ней службы. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Решение о выделении средств Правительство России приняло на заседании, которое состоялось 15 октября.

«Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить своевременную выплату в 2020 году пенсий, пособий и компенсаций гражданам, уволенным с военной и приравненной к ней службы», — говорится в сообщении.

Кабмин ранее принял решение выделить Роструду из резервного фонда 35,6 миллиарда рублей для выплат пособий по безработице до конца 2020 года. В правительстве объяснили, что у ряда регионов сложилась задолженность по этой категории выплат, связанная с большим потоком информации, которую не успевали обрабатывать в службах занятости.

Напомним также, что в 2021 году в России изменится сумма выплат. Пособия будут рассчитываться исходя из увеличившегося размера МРОТ. Изменится и расчетный период: теперь в расчет будут приниматься 2019 и 2020 годы, что скажется как на минимальном, так и на максимальном размере пособий.