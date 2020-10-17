Корабли РФ уничтожили «подводных диверсантов» на учениях в Каспийском море

Москва, 17 октября. Экипажи кораблей Каспийской флотилии уничтожили условных подводных диверсантов во время учений в Каспийском море. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Экипажи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии, принимающих участие в тактическом учении, провели учение по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО. — Прим. ФАН)», — говорится в сообщении.

В ходе учений члены экипажа флагманского ракетного корабля «Татарстан» отработали комплекс мероприятий по поиску подводных диверсантов. Для этого военнослужащие использовали бортовое гидроакустическое вооружение.

Боевой расчет гидроакустической станции доложил, что в районе якорной стоянки кораблей на незащищенном рейде обнаружены подводные диверсанты условного противника. После этого на кораблях объявили тревогу, а экипажи экстренно подготовили корабли к бою и походу. Кроме того, были выставлены вооруженные вахты ППДО.

Корабли, несущие вахту, осмотрели акваторию с помощью гидроакустических станций наблюдения за подводной обстановкой, после чего экипажи провели учебное профилактическое метание гранат в целях уничтожения диверсантов условного противника. Затем группы водолазов из состава экипажей спустились под воду, чтобы осмотреть корпуса катеров и кораблей на предмет повреждений или взрывных устройств.

Напомним, учения в Каспийском море стартовали 16 октября. По информации военного ведомства, в учениях принимают участие шесть кораблей, семь самолетов и более 400 военнослужащих.