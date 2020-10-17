Мясников назвал необычные причины появления хронического кашля

Москва, 17 октября. Хронический кашель могут вызывать не только заболевания дыхательной системы, существуют и другие необычные причины его появления. Об этом рассказал известный российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

Одной из причин постоянного кашля может быть рефлюкс. В результате него из желудка в пищевод вбрасывается соляная кислота, которая раздражает определенные рецепторы в пищеводе.

«В пищеводе есть масса кашлевых рецепторов. Когда они раздражаются, человек начинает покашливать», — отметил Мясников.

Врач также подчеркнул, что кашель может быть связан и с болезнями сердца. Например, когда в перикарде — сердечной сумке — скапливается жидкость, она воздействует на рецепторы и вызывает защитный рефлекс.

Кроме того, эксперт посоветовал проверить уши и гайморовы пазухи тем пациентам, у которых наблюдается хронический кашель. Это нужно сделать для того, чтобы исключить бронхоспастический синдром (бронхоспазм).

Что касается профилактических мер, Мясников порекомендовал проходить ежегодную диспансеризацию, а также поменьше нервничать и поддерживать в помещении уровень влажности не менее 60%.

Ранее Александр Мясников рассказал, что нужно употреблять в пищу, чтобы снизить риск развития старческой деменции до 50%. По словам эксперта, с помощью так называемой «диеты от глупости» можно вовсе не столкнуться с этим недугом. Также знаменитый доктор оценил риск заражения коронавирусом нового типа от домашних животных. Эксперт заявил, что достоверных сведений о возможности передачи инфекции от домашних любимцев к человеку пока нет.