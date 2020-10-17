Аналитики Sohu объяснили, как Россия ответит на ядерные провокации США

Пекин, 17 октября. Как Россия будет отвечать на ядерные провокации США, объяснили китайские эксперты издания Sohu.

Недавно Европа демонстрировала свою военную мощь, проводя учения под названием «Стойкий полдень» прошли на авиабазе Нерфених в земле Северный Рейн. Российская сторона подвергла эти учения критике, потому что использование атомных бомб Люфтваффе в оборонительных учениях является «некомпетентным». Дело в том, что по сводам законов о ядерном оружии ни одна страна не должна использовать его на своей территории.

Китайские эксперты считают, что после применения ядерного оружия Германия будет стерта с лица земли.

«Нельзя исключать, что в Европе может разразиться война, но как только Соединенные Штаты и Германия направят свои пушки на Россию, Европа столкнется с сильной контратакой со стороны России. К тому времени большая часть Европы уже будет уничтожена», — пишет издание.

У РФ есть все возможности для ответного мощного удара, поэтому в Москве отработку ядерных ударов по России уже назвали «самоубийственным шагом».

Соединенные Штаты не могут позволить своим союзникам становиться мощнее, прикрываясь позицией их якобы защиты. Но, по мнению обозревателей Sohu, Франция и Германия давно хотят выйти из-под влияния США. Эксперты считают, что Германия уже сейчас способна развязать мировую войну, но она все еще подчиняется Соединенным Штатам.

«Как только Германия выйдет из тисков Соединенных Штатов, она не исключит своей внешней экспансии», — не исключили аналитики Sohu.

Ранее китайские эксперты оценили военный потенциал другого вооружения РФ — бронированной разведывательно-дозорной машины (БРМД-2). Эксперты включили БРМД-2 в число самых известных и мощных броневиков мира.