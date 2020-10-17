Газопровод «Северный поток — 2» является условием развития и конкурентоспособности энергетики Германии. Об этом заявил сотрудник отдела европейских политических исследований, заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Константин Воронов в комментарии ФАН. Политолог назвал выгоду Германии от реализации «Северного потока — 2».

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland, что рано или поздно проект газопровода будет реализован.

«Я исхожу из того, что «Северный поток — 2» будет достроен», — сказал Маас.

Он добавил, что и США реализуют свое право на независимую энергетическую политику, и Германия поступает аналогичным образом.

Сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов отметил, что «Северный поток — 2» является важным условием конкурентоспособности немецкой энергетики.

«Северный поток —2» действительно является фундаментальным условием развития энергетики Германии и ее конкурентоспособности, выживаемости в мире. Это прекрасно понимают и деловые круги, и политические, это понимают буквально все в Германии. Но сейчас обстоятельства сложились так (события со Скрипалями и Навальным, конъюнктура энергетического рынка), что приходится объяснять объективные вещи», — сказал Константин Воронов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Евросоюз ранее продлил санкции против физических и юридических лиц, якобы ответственных за применение или производство химического оружия. Ограничения введены в том числе по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Кроме того, Брюссель ввел санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. Разговоры о возможной приостановке реализации проекта «Северный поток — 2» начались на Западе как раз после госпитализации блогера в Берлине, когда медики бундесвера заявили, что того якобы могли отравить веществом из группы «Новичок».

Несмотря на политическое давление, уверен Воронов, «Северный поток — 2» все же будет реализован.

«Думаю, этот проект пробьет дорогу и будет реализован. Тем более там осталось меньше 200 километров. Энергетически Европа от этого только выиграет, а ее конкуренты будут посрамлены. Я в этом убежден, но, подчеркиваю, сейчас внешние и конъюнктурные обстоятельства неблагоприятны для реализации этого проекта», — отметил Константин Воронов.

По его мнению, вопрос со строительством газопровода будет решен после проведения в США президентских выборов.

Напомним, «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Маршрут проекта пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Москва неоднократно подчеркивала, что проект является абсолютно коммерческим и конкурентным.