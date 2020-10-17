Военный эксперт назвал рекламным трюком заявления США о новой ракете

Москва, 17 октября. Заявление СМИ США о новой гиперзвуковой ракете, над которой работают американские инженеры больше похоже на рекламный фейк, запущенный в преддверии президентских выборов, заявил в интервью Nation News российский военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее американский журнал The Drive, ссылаясь на свои источники в военно-воздушных силах США, рассказал о характеристиках и боевом потенциале новой американской крылатой гиперзвуковой ракеты.

Речь идет о комплексе AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon, который способен подлетать к цели на средней скорости от 6,5 до 8 Махов. Разработка нового супероружия может закончиться уже в 2022 году.

Кнутов, комментируя статью The Drive, раскритиковал заявления представителей США, заметив, что новая американская ракета не сравнится с российским комплексом «Циркон», который был испытан в начале октября.

Эксперт заметил, что заявление о супероружии необходимы Вашингтону в преддверии президентских выборов, так как подобная информация может помочь президенту США Дональду Трампу собрать дополнительные голоса.

По словам военного эксперта, стоит обратить внимание и на еще один немаловажный факт, который говорит о том, что США вряд ли добились серьезных успехов в создании гиперзвукового оружия. Дело в том, что в 2019 году в американский бюджет были заложены средства на разработку шести различных типов ракет подобного класса, однако в 2020 году ситуация сильно изменилась, а в графе расходов можно найти данные лишь об одном комплексе.

Это, в свою очередь, может свидетельствовать о том, что американским инженерам так и не удалось достичь успеха в области гиперзвука, а Вашингтону пришлось «сконцентрировать ресурсы для того, чтобы «добить» в следующем году хотя бы одну гиперзвуковую ракету».

Однако, по словам Кнутова, новые этапы испытания «Циркона» не оставляют США шанса в «гиперзвуковой гонке» с Россией. По его мнению, американским инженерам не удастся решить проблему передачи информации через плазму, которая образуется при полете ракеты на большой скорости. Это указывает на то, что американский комплекс не сможет поражать объекты, находящиеся в движении.

В заключение военный эксперт обратил внимание, что Россия уже провела несколько успешных испытаний противокорабельной ракеты «Циркон», а сейчас приступает к созданию аналогичного оружейного комплекса наземного и воздушного базирования.

«Учитывая, что у нас идут финальные испытания ракеты «Циркон» класса корабль-корабль, думаю, можно рассчитывать на то, что скоро появится модернизированный воздушного базирования помимо имеющегося уже «Кинжала». А с его появлением американцы останутся с носом. Они будут очень сильно отставать от нас», – резюмировал Кнутов.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, чем Россия ответит на планы США по размещению ракет средней дальности в Европе и Японии. Он обратил внимание, что подобные выпады Вашингтона можно расценивать, как прямую угрозу безопасности страны.

