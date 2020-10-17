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Эксперты назвали имена женщин, которых боятся мужчины

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Эксперты назвали имена женщин, которых боятся мужчины

Москва, 17 октября. Эксперты рассказали, как мужчины выбирают спутницу жизни. Оказалось, что на их решение влияет имя будущей избранницы. Как пишет Lisa.ru, есть пять имен, которых они боятся.

Женщины с именем Диана красивые, сильные «воительницы». Они отстаивают свои правоту, несмотря ни на что. И это качество не очень нравится мужчинам. Они предпочтут мягкую и неконфликтную женщину для серьезных отношений.

Инны считаются гордыми, независимыми особами. Некоторые из них даже самовлюбленные и не любят играть по чужим правилам. Они привыкли, что все вертится вокруг них. Вероятно, Инны не хотят отдавать больше, чем получать. А мужчины высоко ценят жертвенность женщин.

Оксаны стремятся достичь свою цель, для них любые средства хороши. Они могут пожертвовать всем ради хорошей карьеры — временем, отношениями с друзьями, семьей. Оксана не склонна создавать прочные и гармоничные отношения с партнером. И это ее большой минус.

Зинаиды — закрытые женщины, они не хотят показывать партнеру богатство своего внутреннего мира. Поэтому редкий мужчина увидит ее чувственность и покорность. Зинаиды много молчат и не любят посвящать мужчину в свои дела. Это отталкивает их партнеров.

Мужчины также боятся Ларис — женщин с прирожденным актерским талантом. Кажется, что Лариса «играет в жизнь», постоянно на сцене. Она жаждет внимания от всех мужчин, для нее важно признание ее красоты и исключительности. Будучи в отношениях, Лариса может флиртовать с другими мужчинами. Это сильно отпугивает от нее противоположный пол.

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