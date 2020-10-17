Глава Хакасии заболел коронавирусом

Абакан, 17 октября. Глава Хакасии Валентин Коновалов заболел коронавирусом. Об этом он сам сообщил в своем Instagram.

«Нахожусь на самоизоляции, чувствую себя нормально. Работать буду дистанционно, постоянно поддерживаю связь с замами и министрами, совещания планирую проводить в онлайн-режиме», — написал Коновалов.

Он сообщил, что через соцсети будет информировать граждан о своем состоянии.

Ранее прокурор Хакасии внес представление главе республики, члену партии КПРФ Валентину Коновалову из-за невыплат стимулирующих вознаграждений медикам, работающим с пациентами, инфицированными COVID-19.