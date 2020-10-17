Ургант раскрыл обман Рудковской о романе с Плейном

Москва, 17 октября. Телеведущий Иван Ургант раскрыл обман продюсера Яной Рудковской, допустившей очередной публичный промах, на этот раз с вымышленным романом со знаменитым модельером Филиппом Плейном. Эту новость едко прокомментировала известный блогер Лена Миро в своем Telegram-канале.

Всемирно известный дизайнер стал гостем Ивана Урганта в его программе «Вечерний Ургант», что заставило Миро вспомнить историю «отношений» Рудковской и Плейна.

«Яна неоднократно рассказывала, как встречалась с Плющенко, потом с ним рассталась, начала мутить с Филиппом Плейном, а потом, задыхаясь от ревности, ей написал Евгений, и Яна бросила Плейна», — пишет блогер.

В студии ведущий показал Плейну фотографию Рудковской и спросил, знает ли он эту женщину.

«И вот он — момент истины. Филипп даже не знает о существовании Яны. Ну, оно как бы логично — пенсионерка и дизайнер вместе не сочетаются», — едко отмечает Миро.

Блогер задается вопросом — только ли общественность продюсер обманывала, рассказывая о романе с Плейном, или своего мужа, фигуриста Евгения Плющенко, тоже?

Недавно Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали родителями второго общего сына Арсения. Малыш появился на свет в октябре при помощи суррогатной матери, так как знаменитость не могла родить сама. Рудковская на протяжении нескольких лет обследовалась у элитных врачей, но лечение не помогло. По данным Telegram-канала «Курятник», звездная супружеская пара отдала около пяти миллионов рублей за то, чтобы снова стать родителями.

Звездный младенец, как принято в семье Рудковской и Плющенко, уже окружен брендами — Арсений носит пинетки и пижаму от Dior.