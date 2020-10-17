Украинские СМИ пришли в ужас от ядерных инициатив команды Зеленского

Киев, 17 октября. Журналисты украинского интернет-издания «Зеркало недели» пришли в ужас от инициативы команды Владимира Зеленского возобновить ядерный статус Украины. Об этом пишет «ПолитНавигатор».

Авторы статьи отмечают, что в опросе, который по инициативе Зеленского пройдет параллельно с местными выборами, есть вопрос о Будапештском меморандуме. По их мнению, этот пункт навряд ли был придуман кем-то «на трезвую голову».

«Получив от источников образчик опросного листка, мы долго колебались, публиковать ли его, потому что именно бредовость последнего вопроса вселяла серьезные сомнения в его аутентичности», — написали украинские журналисты.

Изначально в бюллетени вопрос звучал так: «Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?». Однако позже Зеленский сформулировал вопрос следующим образом: «Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?».

Еще через несколько часов на сайте украинского президента опубликовали новый вариант: «Нужно ли Украине поднять сегодня на международном уровне вопрос: или все подписанты меморандума выполняют взятые на себя обязательства, или никто?».

После этого авторы статьи назвали вопрос «дичью» и «фарсом».

«Хочется спросить: «Что вы курили?». Вы собираетесь шантажировать Москву, а главное, Вашингтон и Лондон возвращением ядерного статуса Украины? Хотите стряхнуть пыль с Будапештского меморандума? Пожалуйста. Но не превращайте серьезные вопросы в фарс», — отмечено в статье.

Напомним, Будапештский меморандум был подписан в 1994 году. Тогда Россия, США и Великобритания дали гарантии безопасности для суверенитета и территориальной целостности Украины, а Украина, в свою очередь, обязалась избавиться от ядерного оружия.

Ранее Владимир Зеленский в своем видеообращении к жителям страны заявил, что в день выборов, 25 октября, задаст пять важных опросов каждому избирателю. Всеукраинский опрос пройдет в форме экзит-пола на частные средства.