Индийский регулятор дал добро на испытания российской вакцины от COVID-19

Москва, 17 октября. Генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI) дал разрешение на проведение в стране второй и третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Уточняется, что разрешение было выдано РФПИ и фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd (Dr. Reddy's). Глава фонда Кирилл Дмитриев отметил, что для содействия успешным испытаниям «Спутник V» в Индии РФПИ предоставит данные по безопасности и иммуногенности вакцины, полученные в ходе третьей фазы испытаний в России.

Напомним, первая в мире вакцина против нового коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее создателями стали ученые НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи. Препарат назвали «Спутник V» (в честь первого искусственного спутника Земли). Клинические испытания проводили ученые Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко Минобороны России, которые первыми разработали алгоритм лечения пациентов с СOVID-19.

Сейчас «Спутник V» проходит пострегистрационные клинические испытания на 40 тыс. добровольцах. Кроме того, третья фаза клинических испытаний российской вакцины проводится также в Беларуси, Венесуэле и Объединенных Арабских Эмиратах.