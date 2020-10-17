Листерман признался, что подарил эскортницу Павлу Воле

Москва, 17 октября. Телеведущий, писатель и владелец агентства VIP-знакомств Петр Листерман в беседе с корреспондентом ФАН, признался, что мог послужить причиной скандала с юмористом и шоуменом Павлом Волей.

Напомним, ранее на странице москвички по имени Дарья Иванова в Instagram появилось фото, на котором резидент Comedy Club выглядел нетрезвым. Про саму владелицу аккаунта комментаторы в Сети написали, что она работает в эскорте под именем Даша Латика.

Петр Листерман рассказал Федеральному агентству новостей, что встреча с Дашей — это его подарок.

«Еще с того далекого времени, когда я готовил Павла Волю сыграть образ Листермана в фильме «Платон», я понял его вкус к девушкам, каких девушек он любит. Сейчас, когда было ему грустно, я ему подкинул хорошую девушку, новую — Дашу Латику. Просто для вдохновения», — объяснил он.

Может оказаться, что встреча с Латикой является не единственным подарком Листермана Воле.