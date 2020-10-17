Президент и и. о. премьер-министра Южной Осетии заразились коронавирусом

Цхинвал, 17 октября. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заразился коронавирусом, положительный результат теста на COVID-19 получил и и. о. премьер-министра страны Геннадий Бекоев. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе главы республики уточнили, что Бибилов переносит заболевание в легкой форме.

«Продолжает дистанционно исполнять свои обязанности», — говорится в сообщении.

На этой неделе также стало известно, что коронавирусом заболела пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук испытал на себе российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и заявил о ее эффективности. Помимо вакцин, в России разрабатывают препарат, который будет останавливать репликацию коронавируса. Лекарство находится на стадии доклинических испытаний.