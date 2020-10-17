Бузова пожаловалась на Тарасову за низкие оценки в «Ледниковом периоде»

Москва, 17 октября. Певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась, что тренер Татьяна Тарасова занижает ей оценки на шоу «Ледниковый период». Об этом она рассказала в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Бузова была очень уверена в своих силах и предлагала партнеру Дмитрию Соловьеву начинать кататься без разминки. Оказалось, что фигурное катание — это «адский труд».

«Я была уверена, что там такая легкость, это ведь все так красиво смотрится», — рассказала Бузова.

В итоге фигурное катание не оправдало ее надежд. Оказалось, что успехи певицы оценили не все судьи. По мнению Бузовой, она только «учится», поэтому ей должны были сделать «скидку» на неопытность. Однако Татьяна Тарасова была непредвзятой.

Тем не менее, Бузова уверена, что участие в таком популярном проекте — «дело достойное». Она готова и дальше бороться на льду с другими «звездными» конкурентами.

Прекрасно катаются актриса Ирина Пегова, телеведущий Владимир Маркони, пробуют свои силы блогер Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов, а также другие звезды.

Десятый сезон «Ледникового периода» сделали необычным благодаря составу участников. Ведущей юбилейного сезона стала олимпийская чемпионка Алина Загитова. Продюсер проекта Илья Авербух уверен, что вместе с фигуристом Алексеем Ягудиным она сработается и станет настоящим профессионалом.

Звезда советского фигурного катания Ирина Роднина раскритиковала шоу «Ледниковый период». Она считает, что совершенно не интересно смотреть, как катаются пары, в которых один профессионал, а второй «еле на коньках стоит». Тренеру не нравится такая «самодеятельность».