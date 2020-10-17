Соседов отказался видеть Примадонну в «прилизанной» Пугачевой

Москва, 17 октября. Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что больше не видит большую звезду в заслуженной певице Алле Пугачевой. В интервью на YouTube-канале «Василий Козлов. Беседы» Соседов отметил, что «прилизанная» Примадонна стала какой-то другой женщиной под именем звезды.

По мнению критика, карьера 71-летней Пугачевой свелась к браку с юмористом Максимом Галкиным и к воспитанию близнецов Гарри и Лизы. Соседов считает, что имидж Примадонны, к которому привыкла миллионная аудитория, никак не вяжется с ее нынешним образом.

«Для меня она — та, что на пьедестале, в белом балахоне, с растрепанными волосами. Эти сумасшедшие руки, зубы с щербинкой, взмах крыла этого балахона, эта поступь», — пояснил эксперт.

Музыкальный критик убежден, что стать звездой международного масштаба Пугачевой позволили подача, культовый голос, особенности поведения и стилистические изыски. Однако теперь, как отметил Соседов, ничего из этого в Примадонне не осталось.

«Когда я вижу сегодня прилизанную Пугачеву с какими-то шиньончиками и прядями вместо пышной челки, я не вижу в этом Пугачеву», — с сожалением заявил критик.

Соседов считает, что певица полностью доверила себя не тем стилистам, из-за чего превратилась в другую женщину. Эксперт назвал Пугачеву брендом с определенными элементами, которых сегодня не осталось.

«Это не Пугачева. Это другая женщина под этим именем. Это одна из ее однофамилиц и тезок», — подытожил музыкальный критик.

Примечательно, что совсем недавно Соседов похвалил ноги Пугачевой. Критик считает, что 71-летняя Примадонна имеет полное право носить мини-юбки и короткие платья.