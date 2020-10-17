Власти Франции намерены дать решительный ответ на убийство учителя в Париже



Париж, 17 октября. Власти Франции намерены со всей твердостью ответить на теракт против учителя в Париже, заявил в своем Twitter премьер-министр страны Жан Кастекс.

«Республика подверглась удару исламистского терроризма в самое сердце», — написал политик.

Кастекс добавил, что государство самым решительным образом отреагирует на трагедию, чтобы Франция и ее граждане жили свободно.

«Мы никогда не сдадимся. Никогда!» — подчеркнул он.

À travers l'un de ses défenseurs, c'est la République qui a été frappée en plein cœur par le terrorisme islamiste.

Solidaire de ses enseignants, l'État réagira avec la plus grande fermeté pour que vive la République et ses citoyens, libres !

Nous ne renoncerons jamais. Jamais. — Jean Castex (@JeanCASTEX) October 17, 2020

Как сообщалось ранее, вечером 16 октября на окраине Парижа, в коммуне Конфлан-Сент-Онорин преступник напал на учителя истории и обезглавил его. Прибывшая на место ЧП полиция ликвидировала преступника. По данным местных СМИ, причиной нападения могли послужить карикатуры на пророка Мухаммеда, которые учитель показывал на уроке 5 октября. Установлено, что нападавшему было 18 лет.

Французские издания распространили версию о том, что преступник якобы родился в России и имеет чеченское происхождение. Официально эта информация не подтверждалась.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом. В настоящее время полиция продолжает расследование убийства. В рамках дела задержаны девять человек, в числе которых — члены семьи преступника.