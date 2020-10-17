В Венгрии считают, что Евросоюз разрушает себя санкциями против России

Будапешт, 17 октября. Европейский союз занимается саморазрушением, вводя санкции против России. С таким мнением выступил венгерский политолог Миклош Кевехази в интервью «ПолитРоссии».

«Используя любые поводы для объявления санкций в отношении России, администрация Европейского Союза тем самым продолжает суицидальную политику. Надо полагать, что это результат давления на Брюссель Вашингтона. Однако поскольку Дональда Трампа все меньше интересует судьба Старого света, напрашивается вывод, что инструкции диктует «главный штаб» так называемого глубинного государства», — делает вывод эксперт.

Политолог считает, что эти инструкции связаны как с экономическими провокациями, так и с военно-политическими.

Кевехази также отметил, что Россия уже сделала все для того, чтобы продлить с США договор CHB-3, который взаимно сокращает стратегические ядерные вооружения, но американская сторона в этом навстречу не идет. Также и Евросоюз игнорирует все мирные инициативы РФ.

«Я думаю, Брюссель уже перешел красную линию с точки зрения безопасности Европы, слишком долго провоцируя своего великого соседа», — отметил политолог из Венгрии.

Он считает причиной людей, которые стоят у руля ЕС. Кевехази считает, что они недальновидны, так как не понимают последствий, последующих за их решениями на бумаге.

«Они, безусловно, очень результативны в действиях и решениях на своих постах в структурах администрации ЕС», — иронизирует Кевехази.

Эксперт уверен, что русофобская политика ЕС бесперспективна, поскольку без участия России невозможно решить ни один жизненно важный вопрос политической, военной, экономической и культурной жизни Европы.

«Практически нет ни одной страны Европы, которая не обращалась бы к Москве в тяжелые времена. Как правило, Россия всегда шла навстречу этим странам», — подчеркивает венгерский специалист.

По его словам, многие из европейских государств, решив старые проблемы с Москвой, и сейчас, несмотря на давление, признают Россию важным элементом мира и благополучия Европы. Кевехази выражает надежду, что Брюссель поймет дружеские намерения Москвы и сможет создать с ней крепкий партнерский союз.

Ранее венгерский политолог Миклош Кевехази рассказал, как Запад дискредитирует неугодные ему государства, навязывая им свою политическую волю.