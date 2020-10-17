Украина придумала хитрый способ обмануть МВФ

Киев, 17 октября. Украина придумала хитрый способ «заткнуть» дыры в бюджете, найти средства на погашение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и обмануть Международный валютный фонд (МВФ). Об этом заявил эксперт Сергей Левченко и объяснил РИА Новости, в чем состоит эта схема финансирования.

Нацбанк Украины в прошлом году намеренно держал размер ключевой ставки на высоком уровне в 16,5–18%. Это обеспечивало «бешеную» доходность на первичном рынке ОВГЗ.

В 2020 году НБУ стал резко ее снижать и довел к июню до 6%. В то же время стал раздавать коммерческим банкам «средние» и «длинные» кредиты рефинансирования под размер ключевой ставки.

Левченко объяснил, что банк, получив рефинансирование под 6%, имеет право купить на полученные от НБУ деньги ОВГЗ, размещаемые Минфином с доходностью на 3-3,5 процентного пункта выше ставки рефинансирования.

«При этом под новый кредит рефинансирования в качестве залога в НБУ банк может внести те же ОВГЗ. Круг замыкается!» — добавил эксперт.

По его словам, такой доход стабилен. Схема «на пустом месте» создает для банков годовую прибыль в 1,2 миллиарда гривен.

Ранее МВФ выпустил доклад, согласно которому численность населения Украины в ближайшие годы может сократиться на миллион человек. Политический аналитик Владимир Соловейчик в интервью Федеральному агентству новостей назвал такой прогноз более чем реальным: рост числа бедных на Украине не так давно зафиксировали эксперты Всемирного Банка.