Воля и Утяшева вместе появились на публике после скандала об измене

Москва, 17 октября. Известный юморист Павел Воля и его жена, телеведущая Ляйсан Утяшева, впервые показались на публике после скандала об измене резидента Comedy Club. Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».

Звездная пара никак не прокомментировала слухи об измене Воли с несовершеннолетней эскортницей, а вместо этого уехала в Санкт-Петербург на Vogue Бал. На мероприятии знаменитости выглядели счастливыми, обнимались и вместе позировали перед камерой.

Для вечеринки Утяшева выбрала смелый наряд из черного латекса в стиле женщины-кошки. Моментом сборов на бал она поделилась в своих Instagram-stories. Воля даже подшутил над супругой.

«Супергерой женщина-клеенка?» — поинтересовался юморист.

Утяшева же, в свою очередь, не осталась в долгу и назвала мужа мужчиной-водолазкой.

«Мы в Питере! Это бадлон!» — ответил артист.

В следующих stories Утяшева показала, как они с Волей любуются архитектурой ночного Петербурга и восхищаются красотой Эрмитажа. При этом супруги не показывают ни малейшего напряжения между ними, словно в семье не было никакого конфликта.

Напомним, 15 октября в Сети появились фотографии, на которых известный комик запечатлен с 16-летней эскортницей, некой Дашей Ивановой. Она опубликовала фото в своем Instagram и оставила неоднозначный комментарий. Девушка, уже успевшая заработать репутацию скандалистки, не скрывает, что работает в эскорте.

Художественный руководитель Comedy Club Гарик Мартиросян опроверг появившиеся слухи о неверности Воли. По его мнению, СМИ специально «раздувают скандал», а опубликованные снимки могут быть и вовсе фотошопом.