Сын Ротару показал на фото свою страсть

Киев, 17 октября. Единственный сын певицы Софии Ротару продюсер Руслан Евдокименко опубликовал в своем Instagram фотографии одной из главных страстей свей жизни — мотоцикла.

Мужчина уже двадцать лет увлекается быстрой ездой на мотоцикле и имеет несколько профессиональных байков.

На фото Руслан позирует на своем мотоцикле в полном байкерском образе — на нем солнцезащитные очки, кожаная куртка и бандана, повязанная на лицо от ветра.

«Погода шепчет!» — написал сын Ротару под фото.

Недавно о своем романе с Евдокименко рассказала телеведущая Эвелина Бледанс. В юности у молодых людей были непродолжительные отношения, но Бледанс признается, что сын Ротару не подходил ей, так как «был конкретным мажором». После Евдокименко у будущей звезды появился парень постарше.