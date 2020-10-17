Инфекционист оценил влияние группы крови на устойчивость к COVID-19

Москва, 17 октября. Исследование датских ученых о влиянии группы крови на устойчивость и восприимчивость к коронавирусу является весьма сомнительным. Об этом заявил врач-инфекционист и доктор медицинских наук Андрей Погорелов в комментарии «Вечерней Москве».

Ранее исследователи заявили, что люди с первой и третьей группами крови менее подвержены тяжелому протеканию COVID-19, чем имеющие вторую или четвертую группу. Комментируя эти выводы, Погорелов отметил, что вторая группа крови — самая распространенная.

«Если проводить анализ по всем заболеваниям в мире, то больше всего таких людей будет со второй группой крови, поэтому четкой корреляции на данный момент нет», — пояснил инфекционист.

Врач отметил, что для коронавируса, как и для других вирусов, группа крови не имеет принципиального значения. Погорелов уточнил, что группа крови важна для донорства, но не для заболеваемости.

Также инфекционист опроверг миф о том, что кровь ребенка имеет более сильные компоненты, поэтому дети переносят коронавирус бессимптомно. По словам врача, компоненты детской крови не отличаются от компонентов крови взрослого. Эксперт отметил, что у взрослых больше факторов риска, поэтому болезнь у них обычно протекает тяжелее.

«Дети в общей своей популяции более здоровы и намного легче переносят любые заболевания, в том числе и вирусной природы», — заключил Погорелов.

Ранее оперштаб сообщил, что за минувшие сутки в РФ зарегистрировали 14 922 новых случая коронавируса. Общее число случаев возросло до 1 384 235.