Каменских раскрыла, кто снимает ее откровенные фото

Москва, 17 октября. Украинская певица Настя Каменских раскрыла автора ее откровенных фотографий, передает УНИАН.

Артистка отметила, что не обращает внимания на негативные комментарии под ее откровенными фото. Она сообщила, что ее муж, рэпер Потап, хорошо относится к таким снимкам и зачастую является их автором.

«Очень часто эти фотографии он сам же и делает», — сообщила певица.

Это подтвердил сам Потап в эфире YouTube-передачи 2POpodcas. Он заявил, что ему нравится, когда Каменских снимается обнаженной или в купальнике и размещает эти снимки в Сети.

Ранее Настя Каменских опубликовала в своем Instagram мотивирующий пост, однако вместо похвалы нарвалась на критику со стороны хейтеров. В посте певица призвала подписчиков заняться спортом, почитать книгу, выучить 10 новых иностранных слов и помедитировать. Комментаторы указали звезде на чрезмерную любовь к откровенным фотографиям и остались недовольны советами Каменских.

Дельный совет вызвал волну негатива, хотя многим публикация понравилась. Некоторые комментаторы нелестно прокомментировали бедра знаменитости, другие заметили, что вовсе не у всех есть возможность даже час в день тратить на какие-то сторонние вещи, кроме работы. Некоторые обратили внимание на тот факт, что фото можно было сделать еще скромнее.