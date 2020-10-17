Вирусолог назвал два пути создания лекарства против коронавируса

Существуют два варианта создания лекарств, в том числе против коронавируса: разработать совершенно новый препарат или исследовать эффективность уже существующих медикаментов в терапии новой болезни. Об этом в комментарии ФАН рассказал советский и российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Ранее стало известно, что в России разрабатывается препарат от COVID-19, который будет останавливать репликацию коронавируса. Об этом рассказал главный аллерголог-иммунолог Минздрава, академик РАН Рахим Хаитов. По его словам, лекарство находится на стадии доклинических испытаний.

Известный советский и российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал новую разработку ученых. До сих пор, констатировал специалист, специфического лекарства для лечения COVID-19 нет.

«До сих пор ситуация такова, что специфического лекарства против коронавируса нет. В качестве такого лекарства рассматривается американский препарат «Ремдесивир». Но ВОЗ провела дополнительные исследования и пришла к выводу, что этот препарат тоже не очень помогает», — сказал Анатолий Альтштейн в комментарии ФАН.

Газета Financial Times ранее сообщила, что исследование Всемирной организации здравоохранения показало неэффективность существующих препаратов в лечении COVID-19. По данным ВОЗ, препараты «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», «Лопинавир» и «Интерферон» почти не оказывают влияния на смертность пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» и не сокращают число пациентов, находящихся на ИВЛ.

«Нужно разрабатывать специфическое лекарство, которое должно подавлять коронавирус. Есть два подхода к этому», — сказал Анатолий Альтштейн.

Первый — найти подходящее лекарство среди уже существующих препаратов.

«Первый — взять уже известные лекарства и найти среди них то, что может быть применено при коронавирусной инфекции. До сих пор все время шли этим путем. Почему делается так? Потому что эти лекарства уже разрешены при [терапии] какой-нибудь другой инфекции. И тогда, если доказать, что оно помогает при COVID-19, его можно сразу использовать», — объяснил Анатолий Альтштейн.

Второй вариант — создать совершенно новый препарат, но нюанс в том, что это очень долгая и трудоемкая работа, которая может занять годы. Речь идет не только о России: во всем мире ежегодно регистрируют всего по несколько препаратов против разных болезней, пояснил ученый.

«Новое лекарство тоже нужно разрабатывать. Но это всегда занимает очень много времени, потому что нужно тщательно доказывать его безопасность. Это очень трудная работа», — рассказал вирусолог.

Если же говорить о разработке, анонсированной Минздравом, вероятно, речь идет о ранее созданном препарате, но против другого вируса, считает Альтштейн. Он обратил внимание, что лекарство находится на стадии доклинических исследований.

«Если он на доклинической стадии, значит, речь идет о препарате, который уже был создан против другого вируса. Его нужно очень тщательно проверять в клинических исследованиях, только потом принимать», — подчеркнул Анатолий Альтштейн.

Напомним, в России по данным на 17 октября выявили 14,9 тысячи новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 за все время распространения заболевания по стране составило 1 384 235.