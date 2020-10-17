Поклонники нашли невероятное сходство между Газмановым и его пасынком

Севастополь, 17 октября. Певец и композитор Олег Газманов показал фото с сыном Филиппом на отдыхе в Крыму. Снимок опубликован в Instagram музыканта.

Газманов в свои 69 лет удивляет поклонников физической подготовкой. Исполнитель хитов «Морячка» и «Офицеры» — поджарый, мускулистый и крепкий мужчина.

Вместе с 22-летним сыном Филиппом он отправился на отдых в Крым. На фото отец и сын сидят близко друг к другу, так что поклонники могли заметить между ними невероятное сходство.

«Давно я так долго не общался с Филиппом! Хорошо отдыхать вместе», — признался довольный Газманов.

Газманов сообщил, что Филипп больше не учится в Лондоне, а работает в Москве.

«У вас очень красивые дети, Олег», — заметила поклонница. «Самый красивый мужчина и самый красивый мальчик на свете», — добавила подписчица. «Это замечательно, когда в суете жизни мы иногда остановимся и проводим время с теми кого любим и кто нам дорог», — написала поклонница. «Как вы похожи», — удивилась другая подписчица. «Мачо весь в отца», — отметила пользовательница.

Олег Газманов женат дважды: первой его супругой была Ирина Газманова. Она родила ему сына Родиона, который пошел по стопам отца. Второй супругой стала Марина Газманова, у нее был сын от первого брака Филипп.

С Мариной у Олега Газманова общая дочь — Марианна. Музыкант старается поддерживать всех своих детей, включая Филиппа.

Ранее сообщалось, что Газманов пожаловался на бедственное положение артистов. В его команде 17 человек, которым нужно платить каждый месяц. Но за последнее время у Газманова отменили порядка ста концертов, а финансовую помощь ему никто не оказывает.

Он добавил, что артисты «не купаются» в деньгах, как думают их фанаты. Только концертная деятельность приносит доход, а сейчас ее нет.