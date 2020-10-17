Врач рассказал, как снизить холестерин без лекарств

Анкара, 17 октября. Турецкий врач Эндер Сарач в разговоре с Sozcu рассказал, как снизить уровень плохого холестерина в крови без употребления лекарственных средств.

Медик обратил внимание, что из-за режима самоизоляции, введенного в странах из-за пандемии коронавируса, люди стали меньше двигаться и хуже питаться. А это способствует повышению уровня холестерина в организме.

Сарач посоветовал, в первую очередь, перестать употреблять алкоголь и отказаться от курения. Немаловажным, по его словам, является и повышение ежедневного уровня физической активности.

Говоря о питании, врач рекомендовал добавить в рацион авокадо, чай, орехи, рыбу, семена масличных культур и косточки винограда. Кроме того, снижению уровня плохого холестерина в крови способствуют блюда из цельнозерновых продуктов, соевых бобов и цитрусовых.

Ранее американские медики посоветовали ежедневно употреблять от 20 до 30 граммов горького шоколада с высоким содержанием какао, например 80%. Дело в том, что лакомство благодаря флавоноидам способно улучшить работу сердца и мозга. В некоторых случаях поедание шоколада даже может стать профилактикой болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Психолог и сексолог Александра Миллер в разговоре с «Ридусом» тоже высказалась о пользе горького шоколада, но уже для выработки гормона удовольствия и в качестве афродизиака.