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Политолог объяснил, почему Литве не уйти от «транзитного возмездия» Минска

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Политолог объяснил, почему Литве не уйти от «транзитного возмездия» Минска

Минск, 17 октября. Литва ошибочно игнорирует все сигналы Минска о переориентации белорусского грузового потока с литовских портов на российские распределительные центры. К такому выводу пришел известный белорусский политический эксперт Алексей Дзермант. В интервью информационному изданию Baltnews он обратил внимание, что Белоруссия не отказалась от планов по перенаправлению своих грузов в российские порты, однако этот процесс может занять достаточно много времени.

Ранее директор Клайпедского порта Альгис Лтакас прокомментировал решение Минска о переориентации грузового потока на российские логистические центры. Он заметил, что на данный момент каких-либо тревожных сигналов, свидетельствующих о реализации подобных планов, не поступало.

Политолог объяснил, почему Литве не уйти от «транзитного возмездия» Минска

Алексей Дзермант, комментируя слова Альгиса Лтакаса, заявил, что литовское спокойствие не спасет порт Клайпеды от «транзитного возмездия» Белоруссии и РФ. Он отметил, что Минск уже давно активно обсуждает с Москвой возможность использования российских портов для грузовых поставок белорусских нефтепродуктов. Однако переориентация — сложная процедура, требующая качественного согласования, а сторонам необходимо обсудить огромное количество вопросов и решить, каким образом реализовать данный проект без потери прибыли.

«Вопрос в том, что это не дело быстрого времени, логистика требует проработки, переориентация занимает достаточно длительный промежуток времени. Поэтому, мне кажется, нужно посмотреть, как идут переговоры, и оценивать, насколько переориентация может быть проделана быстро», — заявил белорусский политолог.

Алексей Дзермант

По словам Дзерманта, на данный момент Белоруссия продолжает использовать Клайпедский порт, однако в ближайшем будущем ситуация может сильно измениться. Минск и Москва способны договориться о приемлемых условиях, которые позволят перенаправить поставки нефтепродуктов через российские порты. В таком случае литовские порты лишатся значительной части прибыли.

Ранее англоязычное белорусское издание Belarus Digest рассказало о транзитном маневре Российской Федерации, который больно ударить по финансовому благополучию Прибалтики.

Источник: Baltnews
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