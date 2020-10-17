Политолог объяснил, почему Литве не уйти от «транзитного возмездия» Минска

Минск, 17 октября. Литва ошибочно игнорирует все сигналы Минска о переориентации белорусского грузового потока с литовских портов на российские распределительные центры. К такому выводу пришел известный белорусский политический эксперт Алексей Дзермант. В интервью информационному изданию Baltnews он обратил внимание, что Белоруссия не отказалась от планов по перенаправлению своих грузов в российские порты, однако этот процесс может занять достаточно много времени.

Ранее директор Клайпедского порта Альгис Лтакас прокомментировал решение Минска о переориентации грузового потока на российские логистические центры. Он заметил, что на данный момент каких-либо тревожных сигналов, свидетельствующих о реализации подобных планов, не поступало.

Алексей Дзермант, комментируя слова Альгиса Лтакаса, заявил, что литовское спокойствие не спасет порт Клайпеды от «транзитного возмездия» Белоруссии и РФ. Он отметил, что Минск уже давно активно обсуждает с Москвой возможность использования российских портов для грузовых поставок белорусских нефтепродуктов. Однако переориентация — сложная процедура, требующая качественного согласования, а сторонам необходимо обсудить огромное количество вопросов и решить, каким образом реализовать данный проект без потери прибыли.

«Вопрос в том, что это не дело быстрого времени, логистика требует проработки, переориентация занимает достаточно длительный промежуток времени. Поэтому, мне кажется, нужно посмотреть, как идут переговоры, и оценивать, насколько переориентация может быть проделана быстро», — заявил белорусский политолог.

По словам Дзерманта, на данный момент Белоруссия продолжает использовать Клайпедский порт, однако в ближайшем будущем ситуация может сильно измениться. Минск и Москва способны договориться о приемлемых условиях, которые позволят перенаправить поставки нефтепродуктов через российские порты. В таком случае литовские порты лишатся значительной части прибыли.

Ранее англоязычное белорусское издание Belarus Digest рассказало о транзитном маневре Российской Федерации, который больно ударить по финансовому благополучию Прибалтики.