Главный иммунолог Минздрава назвал основной источник COVID-19 в России

Москва, 17 октября. Основным источником коронавируса в России сейчас можно считать людей, возвращающихся из отпусков. По крайней мере, статистика говорит о том, что именно среди них — самый высокий процент заражения COVID-19, заявил главный аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения России, академик РАН Рахим Хаитов, пишет РИА Новости.

«90% заболевших сейчас — это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию», — сказал Хаитов.

Эксперт объяснил, что во время отпуска люди игнорируют меры защиты и соблюдение социальной дистанции. На пляжах и в ресторанах можно видеть толпы людей, ни о какой «противоковидной» безопасности говорить не приходиться.

По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, большинство случаев заражения коронавируса выявляется среди россиян, которые работают в офисе.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в России зарегистрировали 14 922 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число случаев увеличилось до 1 384 235.