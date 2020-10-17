Берлин, 17 октября. Газопровод «Северный поток — 2» достроят до конца, заверил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Дипломат подчеркнул, что пока не может назвать точные сроки завершения проекта.

«Я исхожу из того, что «Северный поток — 2» будет достроен до конца. Вопрос, когда [это произойдет]», — сказал он.

Маас вспомнил о критике проекта строительства газопровода со стороны США и подчеркнул, что решения об энергетической политике и энергоснабжении Европа принимает сама.

Министр также указал, что Германия не будет отказываться от диалога с Россией после инцидента с блогером Алексеем Навальным. РФ он назвал важным участником процесса урегулирования региональных конфликтов.

«Мы сидим за одним столом с Россией в Совете Безопасности ООН, на берлинском процессе по Ливии и по вопросу Украины. <…> В этой связи не может быть прекращения диалога с Москвой», — подчеркнул глава МИД ФРГ.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Многие страны Европы поддерживают проект, поскольку заинтересованы в бесперебойных поставках энергоносителя, но США всячески препятствуют его реализации.

Споры вокруг проекта обострились на фоне ситуации с Навальным. Специалисты лаборатории бундесвера утверждают, что его якобы отравили веществом группы «Новичок». Но Берлин до сих пор не представил никаких доказательств, несмотря на многочисленные запросы Москвы.