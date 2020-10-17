Трамп вновь станцевал перед избирателями во Флориде

Вашингтон, 17 октября. Президент США Дональд Трамп вновь станцевал перед своими сторонниками на предвыборном выступлении во Флориде. Ролик с его участием опубликовали в паблике Mash.

У действующего президента страны появилась новая необычная традиция — танцевать под трек YMCA американской музыкальной группы Village People, и выступление в городе Окала не стало исключением.

В кадр попали ритмичные движения Трампа на сцене под зажигательную музыку и попытки публики повторить движения американского лидера.

Некоторые сравнили танец Трампа с танцем первого президента России Бориса Ельцина перед первым туром выборов в 1996 году.

Ранее Дональд Трамп уже танцевал на другом предвыборном митинге во Флориде, чем вызвал восторг в Сети у многих пользователей.

«О боже, он выглядит потрясающе», — отметила Lisa Britten.

«Это заставляет улыбнуться, не так ли?» — высказался Stephen Bockrath.

«Он — лучший», — написал Lesleylyon7.

Однако не все оценили поступок американского лидера.

«Это не танцы. Пожалуйста, перестаньте называть его странные движения танцами», — написал пользователь Twitter Ms. Librarian.

«Он просто пытается сохранить равновесие», — пошутила KateAnn.

Напомним, 3 ноября состоятся выборы президента США. Единственным соперником Трампа стал демократ Джо Байден. Действующий президент заявил, что проиграет на выборах он только в том случае, если его оппоненты из Демократической партии будут жульничать с голосованием по почте.