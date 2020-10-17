Карабах перечислил свои военные цели в азербайджанской Гяндже

Степанакерт, 17 октября. Армия обороны Нагорного Карабаха назвала свои легитимные военные цели в азербайджанском городе Гянджа, сообщение появилось в Facebook.

«Легитимные военные дели, находящиеся в Гяндже: военно-воздушная база, вертолетная эскадрилья; бригада особого назначения внутренних войск; центр боевого управления минобороны Азербайджана; радиотехнический батальон; база горюче-смазочных материалов минобороны центрального подчинения; машиностроительный завод министерства оборонной промышленности, авиаремонтный завод и предприятие по ремонту артиллерии», — говорится в сообщении Армии.

Кроме того, представители Армии обороны указывают, что место постоянной дислокации мотострелковой бригады тоже включено в список военных целей.

Ранее Нагорный Карабах произвел ракетный обстрел Гянджи, в результате чего 13 человек погибли и 52 получили ранения, как сообщает азербайджанская сторона. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал ракетный обстрел Гянджи военным преступлением и «преступлением против человечества». Баку уже обещал ответные удары.

Нагорнокарабахский конфликт обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга во взаимных провокациях и перешли к обстрелам. В ночь с 9 на 10 октября в Москве Баку и Ереван в результате переговоров заключили перемирие с условием прекращения огня. Но обстрелы вскоре вновь возобновились.