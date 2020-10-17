Баку сообщил о гибели 60 мирных граждан Азербайджана за время конфликта

Баку, 17 октября. Число мирных граждан Азербайджана, погибших с момента обострения конфликта в Нагорном Карабахе, достигло 60 человек. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

«Число погибших мирных жителей — 60, ранены 270 человек», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что с момента обострения конфликта в негодное для проживания состояния пришли 1704 частных дома и 90 многоквартирных зданий. Кроме того, были разрушены или серьезно повреждены 327 гражданских объектов.

Напомним, военные действия продолжаются в Нагорном Карабахе с 27 сентября. С 10 октября после прошедших в Москве переговоров с участием глав МИД Армении и Азербайджана в регионе должно было наступить перемирие, однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении договоренностей.

Ранее Баку заявил об обстреле азербайджанского города Гянджа. По данным МЧС Азербайджана, при атаке 13 человек погибли и 52 получили ранения. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал ракетный обстрел Гянджи военным преступлением и пообещал ответить на атаку.