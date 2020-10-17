Экономист рассказала, как малиновые пиджаки и золотые часы продлевают жизнь

Москва, 17 октября. Малиновые пиджаки в лихие 90-е чудодейственным образом влияли на здоровье мужчин и даже продлевали им жизнь, заявила доктор экономических наук Ольга Кислицына из Института экономики РАН. По ее словам, отсутствие золотых часов, дорогих авто и других «статусных цацек» включает в работу механизм зависти, а она является самой разрушительной эмоцией и может провоцировать депрессию, повышенную тревожность, обострение сердечно-сосудистых заболеваний, пишет KP.RU.

Эксперт провела исследование, по итогам которого пришла к выводу, что отсутствие элементов сладкой жизни увеличивает вероятность плохого здоровья у мужчин почти в два раза. Интересно, что на женщин это влияет гораздо меньше. состояние самочувствия женщин не так сильно зависело от элементов сладкой жизни.

«Люди всегда оценивают свое социально-экономическое положение сравнивая его с достижениями других. Негативное сравнение снижает самооценку, чувство собственного достоинства, вызывает тревогу и стресс», — пояснила экономист.

Это не может не оказывать губительное воздействие на здоровье. У человека может начаться депрессия, он может начать курить или сильно выпивать. Обладание предметами роскоши позволяет избежать сильной разрушительной зависти и благотворно повлиять на физическое и ментальное состояние.

«Для улучшения здоровья населения России, помимо снижения абсолютной бедности, необходимо снизить социально-экономическое неравенство», — убеждена Кислицына.

Интересно, что почти каждую четвертую покупку товаров класса «люкс» (одежды обуви аксессуаров и косметики) в мире совершают россияне. К такому выводу пришли эксперты агентства Digital IQ index Russia. В своем стремлении к роскоши граждане РФ уступают только китайцам.