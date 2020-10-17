Эрдогану рекомендовали лично убедиться в принадлежности Крыма России

Симферополь, 17 октября. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров рекомендовал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану лично убедиться в принадлежности Крыма России, а не делать поспешных выводов о статусе полуострова, передает РИА Новости.

Ранее на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским Эрдоган заявил, что Турция не признает Крым российским и поддерживает «территориальную целостность» Украины.

Умеров предложил Эрдогану и другим представителям власти Турции посетить полуостров и изнутри изучить ситуацию.

«Принять факты, как это подобает взвешенным и зрелым политикам. Итог всех этих визитов должен быть однозначен — признание российского статуса Крыма», — сказал он.

Умеров призвал власти Турции не идти на поводу у Украины и ее западных партнеров, которые упорно не хотят признавать волеизъявление крымчан.

Жители полуострова заявили о желании воссоединиться с Россией на народном референдуме, который провели в 2014 году в полном соответствии с международными нормами и Уставом ООН. Регион вошел в состав России, а Севастополь стал городом федерального значения.

Однако Украина считает полуостров «временно оккупированной» территорией и призывает Запад поддержать ее позицию санкциями против Москвы.

Как отметил ранее постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, отказ Эрдогана признать регион частью РФ является примером отсутствия политической логики и свидетельствует об утрате Анкарой реализма.