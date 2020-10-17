В ДНР сообщили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

Донецк, 17 октября. Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под огнем ВСУ оказались села Яковлевка под Ясиноватой и Ленинское на юге ДНР. При обстрелах украинские военные применяли минометы, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Кроме того, в районе подконтрольного Киеву села Водяное произошло пять взрывов, а также были дважды замечены беспилотники. Были зафиксированы дроны и в районах села Белая Каменка на юге и поселка Пески под Донецком (оба населенных пункта находятся на территории, подконтрольной Украине).

Напомним, пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня действует в Донбассе с 27 июля 2020 года в Донбассе. Согласно документу, сторонам вооруженного конфликта запрещается применять любые виды оружия, заниматься стягиванием техники, организовывать диверсии, инженерные работы, а также полеты беспилотников. Договоренности о допмерах существенно снизили напряженность в регионе.

В конце сентября и начале октября режим прекращения огня почти полностью соблюдался, но в последние недели случаи нарушения перемирия резко возросли.