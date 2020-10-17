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Названы способы обезопасить себя от коронавируса на борту самолета

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Названы способы обезопасить себя от коронавируса на борту самолета

Москва, 17 октября. Способы обезопасить себя от коронавируса на борту самолета и в аэропорту, озвучила администрация транспортной безопасности США (TSA) в комментарии Express.

Первое, что необходимо, — соблюдать социальную дистанцию на тех участках, где это возможно. TSA сообщает, что расстояние между людьми должно быть около 183 сантиметров. Кроме того, специалисты предупредили о том, что медицинскую маску или респиратор нельзя снимать на протяжении всего перелета и на территории аэропорта.

В 2016 году после исследования Ноттингемского университета и Финского национального института здравоохранения и социального обеспечения было обнаружено самое грязное место в аэропорту. Это лотки, куда пассажиров просят складывать вещи и одежду перед прохождением службы контроля. В пластиковых емкостях было обнаружено множество бактерий, в том числе вирус гриппа и других заболеваний.

Чтобы избежать загрязнения, специалисты TSA советуют умещать как можно больше вещей в ручную кладь.

«Снимите ремни и выньте все личные вещи из карманов, такие как кошельки, ключи или телефоны, прежде чем встать в очередь контрольно-пропускного пункта, и поместите их в свою ручную кладь», — поясняют в TSA.

Также, чтобы ограничить распространение вируса, необходимо мыть руки и использовать антисептик. Кроме того, эксперты рекомендуют авиапассажирам закладывать больше времени на предполетные процедуры, так как из-за COVID-19 все проверки в аэропорту проходят дольше.

Ранее эксперты подсчитали, какие убытки из-за пандемии понесли российские авиакомпании. Самыми большими они оказались у «Аэрофлота».

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