Чижов назвал «хилым» обоснование антироссийских санкций ЕС по Навальному

Москва, 17 октября. Россия примет меры в ответ на санкции ЕС по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при Евросоюзе Владимир Чижов, пишет РИА Новости.

По словам постпреда, антироссийские санкции являются незаконными, а их обоснование — весьма «хилое».

«С моральной точки зрения, это просто неприемлемо. Подтверждаются худшие опасения: отношения Европы с Россией будут доведены до самого низкого уровня за последнее время», — подчеркнул Чижов.

По мнению постпреда, Россия примет зеркальные меры, скорее всего, это будут персональные ограничения, поскольку ранее ЕС ввел санкции в отношении шести россиян и научного института.

Ранее Владимир Чижов подчеркнул, что в деле Навального много вопросов, которые остаются без ответов. Например, Россию призывают взаимодействовать с ОЗХО, хотя организация в свою очередь заявляет, что отношения к делу не имеет, и советует Москве обращаться к Берлину.

Напомним, в конце августа Навальному стало плохо на борту самолета Томск — Москва. Блогера госпитализировали в Омске, после чего родственники потребовали его перевода в берлинскую клинику «Шарите». После транспортировки Навального в Германию специалисты лаборатории бундесвера сообщили, что блогера якобы отравили веществом группы «Новичок».

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, страны Евросоюза вводят санкции против России из-за давления со стороны США. Лавров также подчеркнул, что такая тактика ЕС не останется без последствий.