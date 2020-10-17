Резиденты Comedy Club пошутили над умственными способностями Бузовой

Москва, 17 октября. Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова стала гостьей шоу Comedy Club на ТНТ. Звезда немного рассказала резидентам об отношении к жизни, а Павел Воля и Гарик Харламов в ответ пошутили над ее умственными способностями.

Взяв микрофон, Бузова, которая второй год состоит в отношениях с блогером и рэп-исполнителем Давидом Манукяном, сразу заявила, что не будет обсуждать свою личную жизнь.

«Как это так? Восемьдесят лет обсуждали и вдруг не будем обсуждать», — возмущенно ответил ей Харламов.

«Я подумала…» — начала говорить Бузова.

«Это что-то новенькое. Ребята, исторический момент. Запоминайте. Второй раз такое будет через сорок лет», — тут же пошутил Воля, не дав ведущей «Дома-2» закончить фразу.

Тогда исполнительница хита «Мало половин» напомнила, что счастье любит тишину. В ответ Воля заявил, что вся страна любит тишину, поэтому просит Бузову взять паузу. Однако звезда отказалась следовать просьбе, подчеркнув, что продолжит радовать россиян. Также Бузова призналась, что всегда видит в людях только хорошее и никогда не думает о плохом. По словам телеведущей, это ее уникальное качество.

«Я хочу жить и любить, как в последний раз. Я хочу танцевать, как в последний раз. Я верю в бесконечную любовь и верю, что именно любовь и добро правят нашим миром», — заявила певица.

Однако Воля использовал для шутки и эту фразу. Как отметил юморист, все надеются, что это в последний раз, когда слышат высказывания Бузовой.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова попала в Книгу рекордов России. Звезда получила сертификаты сразу за два достижения.