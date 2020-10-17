Коронавирус 17 октября: главные события в России и мире

По данным на 17 октября, в России зарегистрировали более 14 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. ФАН рассказывает о главных событиях борьбы с пандемией в России и мире, произошедших за минувшие сутки.

В России выявили 14 922 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 за все время распространения заболевания по стране составило 1 384 235.

Накануне скончались 279 пациентов с подтвержденным COVID-19. Всего в России скончались 24 002 пациента, у которых было диагностировано данное заболевание.

Выздоровели за минувшие сутки 8617 пациентов. За все время эпидемии в России победить коронавирусную инфекцию смогли 1 065 199 человек.

В России создадут новый препарат от COVID-19

Российские ученые разрабатывают препарат, который будет прицельно останавливать размножение вируса, вызывающего COVID-19. Как сообщил главный аллерголог-иммунолог Минздрава, академик РАН Рахим Хаитов, лекарство находится на стадии доклинических испытаний.

Специалист отметил, что сейчас в мире нет препарата, который останавливал бы репликацию — размножение — вируса.

«Мы разрабатываем такой препарат, который будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию, но он еще на доклинической стадии», — приводит слова Хаитова пресс-служба Минздрава.

Названа предельная цена на «Фавипиравир»

Одна таблетка лекарства от коронавирусной инфекции в России будет стоить 100 рублей. Упаковка лекарства «Фавипиравир» будет стоить для потребителей максимум 5,5 тысячи рублей без учета региональных надбавок. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

«Максимальная стоимость препарата в рознице в столице с учетом надбавок может составить 6875 рублей, включая НДС (50 таблеток)», — сообщили в ведомстве.

Сейчас данный препарат продается в аптеках по цене 11–16 тысяч рублей. Установление предельной стоимости снижает ценник более чем на 50%.

Названа наиболее устойчивая к коронавирусу группа крови

Ученые полагают, что наименьшему риску заражения коронавирусной инфекцией подвержены люди с первой группой крови (АВ0). Об этом говорится в двух исследованиях, опубликованных на портале MedicalXpress.

Датские специалисты сопоставили данные более 470 тысяч пациентов, которые сдали анализ на COVID-19. Наименьшее число выявленных случаев коронавируса было установлено среди людей с первой группой крови. Ученые считают, что такой результат обусловлен отсутствием в группе АВ0 антигенов эритроцитов, которые пропускают вирус в организм.

Второе исследование было проведено в Канаде среди 95 тяжелобольных пациентов с COVID-19. Согласно исследованию, наличие группы крови А (вторая) или АВ (четвертая) повышает вероятность осложнений, требующих интенсивного лечения.