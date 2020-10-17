Ирина Пегова удивила фанатов образом Фриды Кало

Москва, 17 октября. Актриса Ирина Пегова перевоплотилась в художницу Фриду Кало и удивила фанатов. Фотографию в образе она разместила в Instagram.

Необычный грим и костюм были подобраны для очередного номера в шоу «Ледниковый период».

«Вот… Готовимся … Главное, чтобы Лед не растаял! Все еще держимся!» — подписала фото Пегова.

Подписчики отметили мастерство гримеров шоу и удачно подобранный костюм.

«Это ваш стиль на все 100%», — восхитилась подписчица.

«Потрясающий образ, вам идет! Надеюсь, лед выдержит», — написал фанат.

«Образ — отпад! Одни брови чего стоят. Ждем только вашу пару», — сообщила поклонница.

«Где Пегова? Куда дели Пегову???» — удивилась подписчица.

Некоторые поклонники отметили схожесть наряда с народным костюмом Украины.

Фрида Кало — мексиканская художница, наиболее известная автопортретами. Мексиканская культура и искусство народов доколумбовой Америки оказали наибольшее влияние на ее творчество. Художественный стиль Фриды Кало иногда характеризуют как наивное искусство или фолк-арт.

Ранее Ирина Пегова порадовала поклонников солнечными снимками с минимумом косметики на лице. Поклонники живо откликнулись на публикацию, поставив около 30 тысяч лайков. В комментариях подписчики восхищались естественной красотой Пеговой и признавались звезде в любви.