Криминалист СК РФ: Преступник должен понимать, что за ним однажды придут

В понедельник, 19 октября, в России отмечают День следователя-криминалиста. О том, что такое принцип неотвратимости наказания, какие современные методы используются при расследовании убийств и изнасилований, что мотивирует сотрудников на отличную работу и как может выглядеть профдеформация у коллег, ФАН рассказал сотрудник центрального аппарата Следственного комитета РФ, старший следователь-криминалист, подполковник юстиции Александр Алексеев.

— Ваш отдел криминалистического сопровождения следствия главного управления криминалистики (криминалистического центра) Следственного комитета РФ дислоцирован в Санкт-Петербурге, вы работаете по всем 11 регионам Северо-Западного федерального округа. Сколько сотрудников сейчас решает эти задачи и хватает ли кадров?

— Штатная численность отдела составляет 10 сотрудников, включая руководителя. Отделом выполняются две основные задачи: участие в реализации и осуществлении криминалистической деятельности, направленной на обеспечение оперативного и качественного расследования преступлений, вызвавших повышенный общественный резонанс, и работа по раскрытию преступлений прошлых лет на территории Северо-Западного федерального округа. Мы анализируем оперативную обстановку в регионах по разным направлениям: где, каких нераскрытых преступлений больше, кто лучше справляется. В зависимости от этого корректируем наши планы. Смотрим, какая криминалистическая техника имеется в распоряжении криминалистов региона, кому нужна помощь, также учитываем кадровую составляющую, мониторим, где есть те или иные проблемы. В зависимости от актуального анализа в каждый период времени мы корректируем свою работу. Сегодня отдел справляется с задачами, поставленными руководством.

— И как обстоит ситуация в регионах?

— Везде она разная. Но могу точно сказать: раскрываемость по всему округу достаточно высокая, в среднем свыше 90% по убийствам, причинению тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего смерть, изнасилованиям. Есть регионы и со 100-процентной раскрываемостью. Это все статистическая отчетность, за которой стоят судьбы конкретных людей, поэтому наличие даже одного нераскрытого преступления не может нас не волновать.

— Говоря о расследовании резонансных преступлений прошлых лет, хочется понять, почему их не удавалось раскрыть ранее?

— Всегда имеется в основном совокупность причин. Где-то не хватило возможностей экспертных исследований. Где-то причиной стал человеческий фактор — возможно, отсутствие налаженного взаимодействия между следователем и оперативными подразделениями. Это всегда живой процесс, который нужно уметь организовать, объединить все и всех для получения результата. Уровень и возможности, результативность применения криминалистической техники тоже растут с каждым годом. То, что можно сделать сегодня, было как минимум сложно еще 5–10 лет назад или вовсе невозможно. А наша прямая задача — именно внедрение в работу новейшей криминалистической техники, чтобы быть всегда на шаг впереди преступника. Мы заранее просчитываем, что нам необходимо будет обновить. В настоящее время сотрудники отдела применяют свыше 15 единиц кримтехники.

— Например?​​​​​​​

— Если говорить о высокотехнологичной криминалистической технике, то сотрудниками отдела успешно применяется гидролокатор бокового обзора. Именно он применялся при поисках в реке останков аспирантки, убитой в Санкт-Петербурге в 2019 году. Поисковые мероприятия на реке проводились более 10 дней. Благодаря применению гидролокатора точечно были определены места, где на дне реки находились похожие на части тела объекты. Во всех этих точках водолазами были произведены погружения, результатом которых стало обнаружение останков потерпевшей.

Также успешно применяется георадар, в том числе на поисковых работах для обнаружения останков воинов времен ВОВ. При поисках на больших территориях с воздуха применяем квадрокоптер. Инструментарий расширяется и продолжит расширяться в дальнейшем. Нам жизненно необходимо двигаться в ногу со временем.

— Нам известно, что с февраля 2019 года вашим отделом раскрыто 25 «старых» уголовных дел по 34 тяжким и особо тяжким преступлениям. Расскажете про какие-то подробнее?

— Из последних раскрытий, организованных сотрудниками нашего отдела, было убийство иностранца в Колпино в 2015 году. Мужчина шел с работы домой. Около подъезда его догнали два человека, потребовали деньги. Он отказался, и один из нападавших нанес ему около 10 ударов ножом, а второй — выхватил сумку. И они вместе убежали. Потерпевший скончался.

Мы тщательно изучили уголовное дело и стали проверять всех лиц, которые, по оперативной информации, совершали на указанной территории нападения. Мы сделали ставку на экспертные исследования. Провели экспертизу, которая в 2015 году реже проводилась, чем иные, — ольфакторную (экспертиза запаховых следов человека). Получили образцы крови проверяемых лиц и направили одежду потерпевшего и его сумку, обнаруженную в соседнем дворе, на экспертизу.

Оказалось, что на одежде потерпевшего в засохшей крови законсервирован запах одного из нападавших. А на сумке был обнаружен запах второго, который проверялся на причастность, но ранее доказательств не хватило. В результате организованной работы совместно с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области оба нападавших дали признательные показания, причем один из них на этот момент уже находился в местах лишения свободы. Эти граждане на момент совершения преступления употребляли наркотические средства и были неоднократно судимы за кражи и грабежи.

— То есть залог успеха — экспертные возможности?​​​​​​​

— Конечно, но не только. Это и уровень эксперта, условия проведения экспертизы, правильно поставленные вопросы и другие факторы. А после еще и стремление сотрудника решить поставленную задачу, организовать раскрытие преступления, провести работу, направленную на появление дополнительных доказательств, совокупность которых позволит вынести суду обвинительный приговор.

Например, недавно наш сотрудник занимался одним уголовным делом. В Ломоносовском районе Ленинградской области в 2013 году было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти и изнасилования. По этому уголовному делу изымались биологические объекты и был обнаружен генотип неизвестного мужчины. Этот генотип проверялся по криминалистическим учетам, но совпадений выявлено не было. Одним из направлений работы явилась повторная проверка генотипа предполагаемого преступника.

Оказалось, что за прошедшие годы генотип попал в базу, а предполагаемый преступник уже отбывал наказание в местах лишения свободы. Под влиянием имеющихся доказательств виновный обратился с явкой с повинной.

Далее сотрудник отдела продолжил изучение других подобных преступлений и выявил убийство еще одной женщины, совершенное также в 2013 году в Ломоносовском районе Ленинградской области при схожих обстоятельствах. Здесь ситуация была сложнее, поскольку изъятые биологические объекты не принадлежали этому человеку, однако все криминалистические признаки указывали на схожесть обстоятельств. Также схожи были характер повреждений, места преступлений и другое. После предъявления доказательств виновный во всем сознался. Сейчас его психическое состояние изучается экспертами в области судебной психиатрии.

— В чем же главный успех раскрытия преступления?​​​​​​​

— Самое главное — не останавливаться, а работать даже тогда, когда сделано, как на первый взгляд кажется, все. Начинать всегда с тщательного анализа материалов уголовного дела, внимательного изучения личности проверяемых лиц, использовать весь арсенал средств и методов, создавать команду, объединив максимальные силы всех сотрудников для раскрытия преступления. Иногда приходится начинать все заново — это тоже может принести результат.

— Что для вас стало главными достижениями в работе отдела за прошедший период?​​​​​​​

— Больше всего меня радует слаженность работы коллектива и, конечно, результативная работа, осознание того, что мы добились результата, к которому стремились, не взирая на прошедшие с момента преступления годы. У каждого человека и, конечно, сотрудника есть свои сильные и слабые стороны: это важно понять и правильно использовать. Обмен опытом — это важная часть нашей работы. Через этот обмен реализуется задача воспитания универсального следователя-криминалиста.

— Что самое сложное в работе?​​​​​​​

— Несмотря на большой опыт работы, от беды, горя людей невозможно абстрагироваться. Поэтому тяжело осознавать, что по сей день есть много нераскрытых преступлений, а значит, виновное лицо на свободе и принцип неотвратимости наказания не реализован. Ведь когда работаешь над делом, понимаешь, что время играет против тебя — слишком много улик утрачено безвозвратно и все это снижает шансы. Вот это очень тяжело. Но главное никогда не сдаваться.

— Неужели с годами не вырабатывается устойчивость?​​​​​​​

— Для следователя-криминалиста недопустимо равнодушие, безразличие к человеческому горю. Так же, как и непонимание того, что такое тяжесть утраты родственника, близкого человека в результате совершенного преступления. Когда сотрудник абстрагировался настолько, что на него это не действует или, правильнее сказать, не побуждает к действию, надо расставаться. Мы должны испытывать здоровое, с точки зрения нашей работы, сочувствие, оно дает силы и желание найти и наказать преступника в соответствии с законом. Безразличие порождает бездеятельность. У нас в отделе такого, к счастью, не бывает, ведь каждый сотрудник на виду, работа стала для нас стилем жизни, своего рода призванием.

— Можете в нескольких словах сформулировать портрет классического следователя-криминалиста Следственного комитета? Какие люди работают в вашем отделе?​​​​​​​

— Само понятие следователь-криминалист включает в себя две составляющие. Невозможно быть высоко профессиональным криминалистом, если не имеешь опыта следственной работы. Это огромный опыт, знания, работа с людьми. Опыт невозможно приобрести за короткий срок. Если говорить о криминалистах Следственного комитета, в том числе нашего отдела, то общими чертами сотрудников являются профессионализм, универсальность, мобильность, способность четко понимать поставленные задачи. У нас развито командное мышление, мы работаем на общий результат. Один в кабинете ты ничего не сделаешь: нужно объединить свой коллектив и другие правоохранительные органы для получения общего результата, который от нас ждут наши граждане, права которых были нарушены.

— Занимается ли ваш отдел какой-то дополнительной работой, помимо прямых задач?​​​​​​​

— Мы взаимодействуем с академиями Следственного комитета Российской Федерации на базе которых в том числе проводятся курсы по повышению квалификации. По приглашению участвуем в занятиях, рассказываем про применяемую криминалистическую технику, имеющиеся возможности, экспертные исследования, делимся опытом результативной работы.

Кроме того, 2020 год ознаменован для нас участием в поисковых мероприятиях на территории Ленинградской области, в частности в Лужском районе, где проводились расстрелы местного населения и военнопленных фашистскими оккупантами в период ВОВ. С применением специальной криминалистической техники совместно с региональными криминалистами проводим работу по обнаружению мест захоронения военнослужащих и гражданских лиц, погибших в лагерях. В городе-герое Луга так было обнаружено более сотни погибших во время ВОВ и проведены почетные захоронения в памятных местах. Это важное направление, тем более, что к поискам привлекается много молодых волонтеров. Если эту работу не проводить, наступит день, когда молодое поколение перестанет понимать, чувствовать, через что пришлось пройти ветеранам нашей страны.

— Скажите, пожалуйста, несколько слов напутствия молодым ребятам, которые хотят стать следователями-криминалистами.​​​​​​​

— Если человек уже выбрал эту профессию, я пожелаю ему стойко идти к своей цели, определиться с направлением и стараться набираться практического опыта от старших товарищей. Это очень важно. Теория — это одно, а реальная работа со следователям на местах, практика — другое.

Не все идут в профессию с четким пониманием ее особенностей, многие ориентируются на книги и сериалы. Тем, кто настроен серьезно, я желаю всегда работать на результат и понимать, что объем работы будет большой, он потребует не только знаний, но и личных качеств, стойкости, мужества, упорства, организаторских способностей, коммуникабельности, умения находить подход к людям. Я желаю молодым следователям, чтобы криминалистическая, следственная удача как можно раньше посетила каждого из них и прочно осела в их сознании. После нее появляется удовлетворение от своей работы. Особенно это касается уголовных дел, которые ты раскрыл сам, следственным путем.

— Вы помните свое первое раскрытое уголовное дело?​​​​​​​

— Конечно. Когда я вышел на работу молодым следователем, в производстве у меня было 19 уголовных дел. И я даже благодарен руководителю, который таким образом меня и других моих коллег проверял, смотрел — справимся мы или нет, не забывая, конечно, помогать и контролировать ситуацию.

И в какой-то момент мне улыбнулась первая следственная удача. Когда я заехал во двор в городе Гатчина, где начинал свой трудовой путь, где около полугода назад было совершено убийство, я заметил двух пожилых женщин, которые сидели на скамейке, и обратился к ним с вопросом, не знают ли они потерпевшего и что с ним произошло. И они мне назвали данные обоих преступников, которые в этот же день были задержаны, дали признательные показания и были осуждены в последующем.

Это и есть один из примеров следственной удачи. Нужно просто не быть равнодушным, трезво мыслить и видеть перед собой одну цель: сделать так, чтобы принцип неотвратимости наказания сработал, искать для этого новые и новые пути и средства. Совершая преступление, виновный должен понимать, что за ним придут, сколько бы лет ни прошло.

В этот день от себя лично и всех сотрудников отдела хочу поздравить руководство и сотрудников главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации с профессиональным праздником, пожелать здоровья, успехов и новых побед!