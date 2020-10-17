Главврач Коммунарки заявил, что пандемия не изменила поведение людей

Москва, 17 октября. Рост количества заразившихся граждан напрямую связан с тем, что они не меняют свое поведение в период пандемии коронавируса и не соблюдают элементарные правила безопасности, сообщил главный врач Коммунарки Денис Проценко на Youtube-канале «Дайте сказать».

Главный врач Коммунарки Денис Проценко не отрицает, что Россия вплотную подошла ко второй волне эпидемии.

«Пока мы не на плато, но очень хочется верить, что мы рядом с ним. Строить прогнозы очень сложно. Как видите, все предыдущие прогнозы себя не оправдали, хотя их делали опытные специалисты», — поделился медик.

При этом Проценко уверен, что к таким высоким цифрам страна пришла в том числе и из-за беззаботного поведения большинства граждан. Он не устает повторять, что безопасность людей напрямую зависит от них самых и такими мерами, как ношение маски и использование антисептика, пренебрегать не стоит. Тем не менее россияне отчаянно сопротивляются собственным шансам не заразиться коронавирусом, так как не хотят вводить меры безопасности в свою жизнь.

«Эпидемия нас ничему не научила. Она показала, что люди неисправимы. Они продолжают здороваться за руки, как раньше, обниматься при встрече. Все же зависит от людей. У нас почти во всех больницах разметка, в супермаркетах — тоже. Но я все время сталкиваюсь в магазинах с тем, что люди просто встают к тебе вплотную в очереди», — поделился врач.

Даже учитывая этот фактор, Проценко настроен оптимистично. Он опирается на опыт, который уже есть у отечественных врачей и считает, что правительство идет верным путем, избегая второго карантина. Только соблюдение санитарных мер безопасности, подчеркивает врач, может спасти людей от заражения.

Ранее Проценко рассказал, что этой осенью заболеваемость коронавирусом будет выше по сравнению с другими простудными инфекциями.